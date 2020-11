PALAZZO DI GIUSTIZIA

BELLUNO Manca personale al Tribunale di Belluno. Ecco perché, il coordinatore generale Cisl Eugenio Marra ha preso carta e penna e ha scritto al dottor Alessandro Leopizzi direttore generale del personale e della formazione del Ministero della Giustizia.

I NUMERI

Angelo Costanza della Funzione Pubblica della Cisl di Belluno e Treviso fornisce il quadro della situazione. Su 44 dipendenti previsti solo per il Tribunale (per la Procura la situazione però è analoga) se ne contano, in servizio, solo 24. I funzionari giudiziari dovrebbero essere 10, ma sono solo 4. Inoltre sembra che cinque dipendenti dovrebbero andare in pensione nei prossimi mesi. Angelo Costanza sottolinea un'altra questione: «Con questi numeri si riduce l'utilizzo smart working, stabilito per almeno il 50% del personale. Anche se il Tribunale ha preso ottime tutele alla salute dei lavoratori qui risulta poco praticabile lo smart working e per assicurare il servizio qualità i dipendenti hanno un grosso carico di lavoro». Ecco perché la Cisl funzione pubblica di Belluno ha segnalato al ministero la grave situazione in cui versa il locale Tribunale a causa della carenza di personale che, secondo il dato fornito dalla stessa, supera il 40% dell'organico. «La predetta scopertura, particolarmente seria in alcune figure professionali soprattutto di area terza (direttore e funzionario giudiziario) spiega nella missiva Eugenio Marra - , rende di fatto impossibile assicurare un servizio di qualità accettabile all'utenza. Questa situazione, determinata dall'ultraventennale blocco del turn over, impone a codesta centrale amministrazione di effettuare una seria riflessione sulla urgente necessità di assegnare nuovo personale al predetto ufficio il quale, non è superfluo precisare, assicura il servizio giustizia in un territorio particolarmente impervio, perché montuoso, e strategico per gli interessi della nazione perché di confine». Le parole del segretario generale Morra non lasciano dubbi di interpretazione: «Il personale è allo stremo perché sopporta carichi di lavoro al limite della umana sopportazione. Ferme restando le assunzioni già programmate e stante la difficoltà di esperire con celerità le relative procedure assunzionali, la scrivente organizzazione sindacale chiede che, negli interpelli di mobilità interna del personale giudiziario di imminente pubblicazione, siano inseriti tutti i posti disponibili presso il Tribunale di Belluno e al contempo sia valutata la opportunità di attingere personale da altre pubbliche amministrazioni (anche di diverso comparto)». (Fe.Fa.)

