Paesi spaccati in due dalle frane e ora il rischio di valanghe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POST-EMERGENZABELLUNO L'emergenza maltempo è passata, ma ha lasciato dietro di sé una lunga scia di smottamenti e situazioni a rischio valanghe. Nella serata di domenica è stato chiuso il centro coordinamento soccorsi (Ccs) che era stato aperto in Prefettura, così come i vari Coc (Centro operativo comunale), nei comuni. Ma i danni sono enormi: sono 22 i movimenti franosi provocati e riattivati dal maltempo degli ultimi giorni, come spiegava ieri la Regione, dopo la ricognizione della direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del territorio del...