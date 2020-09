LA LETTERA

BELLUNO «Non posso negare che ci sia qualche timore»: il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin scrive al mondo della scuola bellunese. Non nasconde le preoccupazioni per un anno particolare. E per questo chiede la collaborazione di tutti, ma non trascura di ricordare aspettative e speranze.

L'AUGURIO

Cari insegnanti, care famiglie, carissimi bambini e ragazzi, questo l'esordio della lettera diffusa ieri. Siamo alla vigilia della prima campanella dell'anno scolastico: un giorno importante che segna l'atteso ritorno della didattica in presenza, dopo mesi di distanziamento imposto. Un giorno carico di aspettative, di speranze e di prospettive. Poi immagina il sentire dei protagonisti: Per molti sarà il modo di rivedere amici e compagni; per alcuni sarà la primissima esperienza a scuola, per altri sarà l'avvio dell'anno che porta all'esame di maturità; per tutti sarà l'occasione di imparare, crescere, stringere nuove amicizie, diventare un po' di più cittadini del mondo. È a questo punto che Padrin inserisce il riferimento alle difficoltà: Non posso negare qualche timore, che sarà un anno particolare, diverso dal solito. Ma proprio per questo sarà necessario un pizzico di collaborazione in più, ingrediente fondamentale di tutti gli anni scolastici. Bisognerà continuare a rispettare alcune norme di buonsenso, per rendere più agevole il lavoro di tutti, più semplice e rapido il ritorno alla normalità, che mi auguro possa avvenire in pochi mesi. Il senso di responsabilità sarà fondamentale, esercizio di convivenza e componente irrinunciabile del vivere quotidiano, in classe e non solo.

L'INVITO

Segue l'invito alla pazienza da parte di tutti: Ci saranno spazi e modalità didattiche diverse, e non sarà semplice entrare subito nei meccanismi abituali della scuola; ci vorrà qualche settimana perché tutto vada a regime e credo che valga la pena pazientare, visto il grande lavoro messo in campo negli ultimi mesi per predisporre aule e scuole rispondenti alle linee guida ministeriali oltre che alle esigenze della didattica. La Provincia ha messo in campo risorse economiche e umane per arrivare pronti il più possibile all'avvio. La Provincia, attraverso lavori di edilizia leggera nelle scuole superiori di sua competenza ha ridisegnato alcuni spazi, modificato alcune stanze interne e ricavato aule nuove. Serviranno ancora alcune settimane per l'installazione dei moduli prefabbricati negli Istituti che li hanno richiesti e anche per la messa a punto del sistema di trasporto scolastico, per il quale è fondamentale la collaborazione di chi sale: mascherina e distanziamento saranno i compagni di viaggio a cui bisognerà abituarsi. Anche i miei colleghi sindaci hanno profuso un impegno poderoso per rendere l'inizio della scuola il più semplice e normale possibile. E normale -chiude Padrin è una parola che suona strana, è al tempo stesso carica di speranza e diventa augurio per tutti: per i Dirigenti Scolastici, chiamati a uno sforzo ulteriore quest'anno; per gli insegnanti, per tutto il personale scolastico, per le famiglie e soprattutto per i bambini e i ragazzi: sono loro il futuro del nostro territorio e abbiamo il compito di farli crescere e di dare forma al loro presente.

