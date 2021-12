LE ELEZIONI

BELLUNO Seppure l'esito delle conferma di Roberto Padrin a presidente fosse scontato, nello spoglio delle elezioni provinciali non sono mancate sorprese. A partire dall'esclusione di Massimo Bortoluzzi, già consigliere delegato alla Protezione Civile, sino al trionfo di Lucia Da Rold vicesindaco a Ponte nelle Alpi e lanciata ora verso la vicepresidenza in virtù del maggior numero di preferenze conquistato nelle urne. Un risultato che romperebbe con la tradizione dei due mandati precedenti di Padrin quando tale incarico era stato assegnato prima a Bortoluzzi e poi a Bogana. Oltre al già citato Bortoluzzi sostituito da Mattia Gosetti, primo cittadino di Cibiana di Cadore, il nuovo consiglio perderà anche Paolo Vendramini, il sindaco di Ponte che però non si era presentato, lasciando il posto proprio alla Da Rold.

I RISULTATI

Questo dunque il risultato delle operazioni di spoglio che dovrà peraltro essere convalidato dall'Ufficio elettorale. Nel voto per il consiglio, la lista Provincia Comune - Belluno 2030 con Padrin presidente risulta vincitrice con 45.203 voti ponderati (il 56,97%) e guadagna sei seggi. La lista Progetto Dolomiti invece ha raccolto 34.133 voti ponderati (il 43,03%) e avrà quattro seggi. Il nuovo consiglio sarà così composto: per la lista Provincia Comune - Belluno 2030: Lucia Da Rold (7.620 voti ponderati), Walter Cibien (7.296), Simone Deola (5.863), Paolo Perenzin (5.760), Fabio Luchetta (4.740) e Franco De Bon (4.623). Per la lista Progetto Dolomiti, Dario Scopel (6.366), Danilo De Toni (6.168), Mattia Gosetti (6.083) e Serenella Bogana (5.505). Hanno votato 515 elettori sui 728 aventi diritto (suddivisi nelle fasce di ponderazione previste a seconda del peso demografico dei 61 Comuni bellunesi), e il presidente ha ricevuto l'80,7% di voti validi (9 nulle, 90 bianche).

IL PRESIDENTE

Risultato scontato, dunque, per il confermato presidente Roberto Padrin, unico candidato alla presidenza. «Ringrazio la lista Provincia Comune - Belluno 2030 che ha creduto nella continuità del lavoro fatto in questi anni e mi ha appoggiato - ha commentato Padrin -. E un grazie anche agli elettori di Progetto Dolomiti': l'esercizio democratico, pur nelle difficoltà di una Provincia di secondo grado e con un candidato unico alla presidenza, è sempre un segnale importante, tanto più in considerazione del fatto che con questo rinnovo abbiamo l'ingresso di due donne in consiglio, con Lucia Da Rold come più votata». «Ora - ha detto - siamo chiamati a lavorare per le prossime sfide del territorio, dal piano strategico alla programmazione Fcc, dalle infrastrutture al contrasto dello spopolamento». Al presidente e al neo-consiglio gli auguri del ministro Federico D'Incà: «Il lavoro di questi anni a favore del territorio è stato significativo: le sfide da affrontare sono molteplici ma sono sicuro che ancora una volta le competenze di Padrin saranno utili all'intera provincia bellunese. In questi ultimi anni, con la Provincia abbiamo avviato un percorso di collaborazione istituzionale per rappresentare al meglio le istanze del territorio. A confermarlo, le costanti interlocuzioni tra l'Ente e Roma, come avvenuto in occasione dell'ultimo incontro sulla banda ultralarga. Un cammino che proseguirà ancora con molta attenzione». Poi gli auguri del deputato bellunese Roger De Menech: «Anche per i prossimi anni, il presidente avrà il nostro leale sostegno per continuare le azioni per salvaguardare il territorio.

LE REAZIONI

Ed anche da Ponte nelle Alpi Vendramini plaude al risultato della propria candidata: «La più votata dai 61 Comuni della provincia di Belluno è una donna: Lucia Da Rold, vice-sindaco di Ponte nelle Alpi. È la prima volta nella storia amministrativa della nostra provincia che sia una donna ad avere il maggior numero di preferenze. Un segnale importante». Appreso il risultato, interviene anche il senatore Luca De Carlo: «Complimenti a Serenella Bogana, sindaco di Alano di Piave, riconfermata per la terza volta in questo ruolo: è un chiaro riconoscimento del lavoro fatto in questi anni. Infatti, al netto dei voti ponderati risulta la terza candidata più votata tra entrambe le liste, segno di un apprezzamento generale».

Giovanni Santin

