Pace fatta tra il Comune di Belluno e il conservatorio Pedrollo di Vicenza. Oggetto del contendere erano gli strumenti musicali acquistati dall'ente negli anni di gestione della scuola di musica Miari, beni che secondo Palazzo Rosso appartengono all'istituto musicale della città perché acquistati con i soldi delle iscrizioni degli studenti, ma che secondo il Pedrollo spettavano a sé di diritto. Oggi si è raggiunto l'accordo e sembra che la questione potrà presto venire archiviata una volta per tutte. La proposta di transazione è infatti stata accettata e oggi il Comune di Belluno accerta il ricevimento di 9.213 euro, somma restituita dal Pedrollo in quanto avanzo di amministrazione della Miari al 31.12.2019 e che sarà trasferita alla scuola attraverso il nuovo gestore, il Conservatorio Steffani di Castelfranco. Dalla somma sono stati detratti i 771 euro pagati dal Conservatorio per l'assicurazione degli strumenti negli anni trascorsi a Belluno. Non solo, nell'accordo l'ente di Vicenza si impegna a restituire al Comune gli strumenti musicali acquisiti, perché entrano di diritto nella proprietà pubblica e potranno essere utilizzati sempre all'interno della Miari per le lezioni degli iscritti. (A.Tr)

