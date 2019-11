Ovazione per il filantropo modesto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PREMIOBELLUNO Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, adesso sono più rilassato. Spente le luci del palco, uscito il pubblico dal Teatro, Umberto Fiabane si è sentito sollevato. Il Premio San Martino 2019, si sa, non ha mai voluto apparire. Il grande filantropo della città di Belluno, alla quale il capoluogo e tutti i cittadini della provincia devono acquisizioni importanti per l'ospedale San Martino, è sempre stato dietro le quinte. Nei giornali, per anni, non ha voluto venissero citate nemmeno le iniziali quando si parlava di lui e...