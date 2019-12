Ospedali: via a lavori per oltre un milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀBELLUNO Una nuova maxi operazione di investimenti in sanità, per un totale complessivo di oltre 22 milioni di euro, è stata autorizzata dalla Giunta regionale del Veneto che, su proposta dell'Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha dato il via libera a 21 progetti, presentati dalle Ullss e Aziende Ospedaliere, e approvati dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Ediliza (Crite). I progetti finanziati per l'Ulss 1 Dolomiti sono i lavori di rifacimento del manto di copertura del blocco B dell'Ospedale di...