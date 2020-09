SANITA'

BELLUNO Il Circolo Pd di Belluno chiede che si affrontino, ora che è terminata la campagna elettorale, i grandi temi irrisolti della provincia di Belluno: «sanità, autonomia, scuola, lavoro, viabilità e mobilità, territorio e turismo, devono essere affrontati in modo concreto e determinato», scrive il segretario, Roberto De Moliner.

LE RICHIESTE

«A destare la maggiore preoccupazione tra tutti questi, «è la situazione in cui versa l'ospedale San Martino, ospedale di riferimento per l'intera Provincia, divenuto all'indomani della pandemia, ospedale Covid, unico caso in tutta la regione se non a livello nazionale, dove parte dei servizi sono stai trasferiti in altre sedi, indebolendo ulteriormente quel ruolo centrale previsto nelle schede ospedaliere». Il Pd prosegue: «si aggiunge l'atavica carenza di personale medico e infermieristico, ai quali vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro che svolgono tutti i giorni. Oggi siamo di fronte all'ennesima fuga dal San Martino di medici e, di fatto, questa situazione di smantellamento non favorisce l'arrivo di nuove leve». Roberto De Moliner auspica un radicale cambiamento della sanità bellunese attraverso «l'attuazione di una vera sanità policentrica, assicurando a tutti i cittadini bellunesi un servizio adeguato e di primo soccorso pubblico sul territorio, potenziando nel contempo il servizio sanitario territoriale, favorire, e non limitare come oggi accade, la creazione di nuove strutture di medicina integrate di base». Un appunto sul Mes: «che noi confermiamo dice De Moliner -, sul quale la Lega è contraria, potrebbero essere messi a disposizione della Regione ulteriori due miliardi di euro che se ben investiti ridisegnerebbero sia la sanità veneta che bellunese». Il San Martino deve assumere nuovamente il ruolo centrale nel sistema policentrico, mantenendo il rapporto sinergico con l'ospedale di Feltre e quelli esterni, riteniamo inoltre, che in un contesto in cui Zaia e la Lega avanzano la richiesta di Autonomia dei territori, la logica conseguenza debba essere che la nomina dei dirigenti debba essere trasferita alla conferenza dei Sindaci, ossia ai territori, e non fatta dal Presidente della Regione come avviene oggi. Altro tema «l'autonomia: assistiamo ad una posizione assurda da parte della Lega e Zaia, chiedono l'autonomia a Roma in virtù del referendum del 22 ottobre 2017. Lo statuto della Regione, art. 15, riconosce una particolare forma di autonomia per la nostra Provincia, e per attuarla successivamente è stata approvata la legge regionale 25/14, mai applicata, di cui noi abbiamo chiesto e chiediamo nuovamente che venga finanziata e resa operativa». (Fe.Fa.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA