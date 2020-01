SANITA'

BELLUNO Buone notizie dalla Uls Dolomiti. Sono stati assunti a tempo indeterminato 56 persone, tra operatori socio sanitari, infermieri ed ostetriche. «Le assunzioni che si andranno a perfezionare nelle prossime settimane avranno un impatto molto positivo sull'organizzazione delle attività ospedaliere e distrettuali afferma il direttore generale Adriano Rasi Caldogno -, considerato che in oltre metà dei casi si tratta di personale aggiuntivo rispetto a quello cessato per pensionamento o altre motivazioni e questo garantirà una qualità assistenziale sempre più elevata», conclude il direttore. Nello specifico si parla di 27 infermieri, 6 tra ostetriche e ostetrici e 23 oss che andranno a rimpinguare le file dei colleghi dei vari ospedali dell'intera provincia. Per le assunzioni di infermieri, l'Azienda dispone infatti della graduatoria concorsuale formata da 533 candidati idonei, approvata dalla Uls 7 Pedemontana, a seguito di un concorso pubblico unico per tutte le Aziende. Quattordici infermieri saranno assunti in sostituzione di dipendenti cessati dal servizio, mentre gli altri tredici in aggiunta con il così chiamato extra turn over, andando ad implementare il personale infermieristico degli ospedali bellunesi. L'assunzione delle ostetriche avverrà invece con utilizzo di una graduatoria a seguito di un concorso espletato dall'Uls. Anche in questo caso, due neo assunti andranno a ricoprire i posti lasciati vacanti da dipendenti cessati dal servizio mentre quattro operatori verranno assunti extra turn over. Per quanto riguarda i 23 operatori socio sanitari, si tratta di persone collocate nella graduatoria concorsuale approvata per la Uls Dolomiti da Azienda Zero, a seguito di un concorso pubblico a tal fine indetto. Anche in questo caso 12 di loro verranno assunti extra turn over, per rinforzare gli organici degli ospedali provinciali. Nuovi posti di lavoro che erano stati preannunciati dallo stesso direttore generale all'inizio di maggio dello scorso anno. Basta ricordare che, all'epoca, per sopperire alla mancanza di personale medico ed infermieristico specializzato erano in atto ben venticinque concorsi per sanitari e quattro per altre figure più tecniche. Tra le buone il direttore Rasi Caldogno aveva anticipato che ci sarebbero state nuove assunzioni: «40 infermieri intesi come nuovi assunti e una parte extra turn over, significa dipendenti che non andranno a sostituire chi è andato in pensione, chi si è trasferito o chi si è licenziato», aveva spiegato il Dg della Uls Dolomiti -. L'azienda assume 10 fisioterapisti. Domani era il 7 maggio - a Longarone si terrà un concorso per ostetriche. Ci sono 677 candidate per occupare sei posti».

Federica Fant

