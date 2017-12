Organizzazione al fotofinish: il Capodanno resta in piazza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONTO ALLA ROVESCIABELLUNO Il Capodanno, anche quest'anno, sarà in piazza. Resta saldamente in mano all'associazione BellunolaNotte la regia della festa del 31 dicembre. Il gruppo presieduto da Stefano Casagrande ha ottenuto risposta positiva dal Comune per l'organizzazione del classico evento in piazza dei Martiri e, oggi, inizierà concretamente a progettare la serata. Il format è quello classico già sperimentato negli anni scorsi, l'unica variabile finora non nota era il budget a disposizione. Un dubbio che verrà svelato in giornata. IL...