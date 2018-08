Ore in coda e centri congestionati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ESODO ESTIVOBELLUNO Una giornata da dimenticare per la viabilità bellunese, presa d'assalto da migliaia di automobilisti diretti verso le località turistiche di Cadore, Comelico e Agordino.Il traffico ha cominciato ad intensificarsi vero le 9 del mattino, ma già prima si registrava un forte afflusso in direzione nord. La situazione peggiore, ancora una volta, la si è avuta all'uscita autostradale in località Pian di Vedoria. Tre i chilometri di coda all'innesto con la statale 51 di Alemgna.Per cercare di risolvere il maxi-ingorgo, la...