DAL TRIBUNALE

BELLUNO Caso Rossa. Archiviata l'indagine relativa ai presunti brogli elettorali che sarebbero avvenuti dal 18 al 20 novembre 2017 durante le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell'Ordine dei medici-chirurghi di Belluno. Si presentarono due liste: quella del presidente uscente Umberto Rossa, in carica da oltre vent'anni, e quella più rivoluzionaria dal nome emblematico Cambia l'ordine!. Vinse la prima per soli due voti. Ma l'annullamento, allora inspiegabile, di molte schede portò 11 medici dell'Ordine a sporgere denuncia e 56 di loro fecero ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. «Siamo basiti, chiedevamo solo di accertare la verità». Il commento, a caldo, dell'avvocato Fabio Capraro che assisteva i medici e che si era opposto alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero: «È stato dimostrato che ci sono delle schede elettorali alterate: allora perché non si cerca di capire chi le ha manomesse? A noi interessava solo stabilire la paternità di quelle scritte». Le indagini furono condotte dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Belluno che si concentrarono sulle motivazioni con cui erano state dichiarate nulle 23 schede. Molte riportavano segni o scritte che avrebbero consentito, secondo gli scrutinatori, di risalire all'identità dell'elettore. Altre avevano un numero di preferenze superiore a quello previsto (cioè nove). In altre ancora comparivano banali errori nell'indicazione del nome. Ma si trattò, secondo i carabinieri, di «un'interpretazione riduttiva dei criteri di annullamento». Singolare, poi, che quasi tutte le preferenze indicate sulle schede dichiarate nulle riportassero nominativi di candidati della lista Cambia l'ordine!. La conclusione del rapporto dei carabinieri è chiara: ci furono «alterazioni volontarie» delle schede. Tanto che, in alcune, compaiono delle scritte eseguite con grafia «evidentemente diversa». Eppure non è stato possibile «risalire all'autore delle alterazioni delle schede () né si è riusciti a capire il momento della presunta alterazione». Così la Procura aveva chiesto l'archiviazione del caso, a cui si era subito opposto l'avvocato Capraro. Sono necessarie indagini suppletive». Il gip, però, ha messo la parola fine all'intera vicenda, accogliendo la richiesta di archiviazione del pm. (D.P.)

