«Ora ripartiamo da Montagna 4.0»

L'INCHIESTABELLUNO Il risveglio di Belluno precipitata in un anno dal 4. al 51. posto nella classifica delle città dove si vive meglio pubblicata dal quotidiano economico il Sole 24 Ore è brusco, una specie di schiaffone che ora, a freddo, si cerca di razionalizzare. In prima fila nel tentativo di sviscerare le cause di un imprevedibile flop, la Cisl che con il suo segretario generale aggiunto di Treviso-Belluno Rudy Roffarè chiama in causa «ciò che tutti sapevano da tempo, ovvero lo spopolamento dei nostri paesi, la denatalità e la fuga...