Ora basta commissario prefettizio: alle urne vanno due schieramenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIEVE DI CADOREAllo scoccare del mezzogiorno gli uffici del comune di Pieve di Cadore certificavano il deposito di due liste per le amministrative del 10 giugno prossimo. Un gran sospiro di sollievo, Pieve avrà un sindaco eletto dai cittadini dopo un anno di commissariamento per il mancato quorum dello scorso anno quando in gara c'era una sola lista. Per l'appuntamento con le urne delle amministrative le liste sono Progetto Cadore con candidato sindaco Giuseppe Casagrande e Ripartiamo che candida a sindaco Massimiliano Stiz. Un giornalista in...