Operazione sfalci avviata: il Colle scommette su agosto

LE PROSPETTIVEBELLUNO Eppur si muove. Il Nevegal entra nel vivo della stagione estiva. Nonostante i problemi di manutenzione emersi nella riunione degli operatori di una settimana fa, il Colle ha le carte in regola per essere destinazione turistica. E nel mese di agosto potrĂ fare sfoggio di tutta la sua vocazione vacanziera, sia per i turisti della domenica, che arrivano per godersi il fresco di una giornata, sia per chi ha la seconda casa e trascorrerĂ qualche giorno di villeggiatura. E anche per chi ci passa a piedi o in bici in...