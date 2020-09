SOCIALE

BELLUNO Presentati i nuovi percorsi Oss 2020-2021: 7 corsi e 210 posti a disposizione. Si tratta di percorsi formativi a riconoscimento regionale per la copertura di 210 posti nel territorio dell'Usl Dolomiti (7 corsi totali: 4 nel distretto di Belluno e 3 in quello di Feltre). Un numero funzionale a coprire il fabbisogno di queste figure professionali per l'immediato futuro, dato che secondo le stime della Regione Veneto da qui ai prossimi due anni ne serviranno 350 nella sola provincia di Belluno.

«Il motivo è presto detto: abbiamo una popolazione che invecchia a un ritmo fortemente accelerato rispetto a molte altre zone d'Italia» ha sottolineato la consigliera provinciale delegata alla formazione e alla scuola, presente alla conferenza stampa insieme a Consorzio Bim Piave, Veneto Lavoro, Usl Dolomiti, Rotary Club Belluno e gli enti accreditati per la formazione specifica, Ceis, Circolo Cultura e Stampa, Enaip Veneto. «Per questo crediamo nella formazione specifica degli operatori socio sanitari, figure indispensabili per sviluppare la medicina territoriale e posizioni professionali pressoché certe, visti di dati demografici del prossimo futuro». In provincia di Belluno, infatti, la struttura demografica è preoccupantemente sbilanciata verso gli over 65. I giovani (under 15) sono meno di 15mila e costituiscono appena il 12% della popolazione complessiva, mentre gli anziani (over 65) rappresentano un quarto dei residenti totali. Da questi dati emerge un indice di dipendenza strutturale (il rapporto tra la somma dei giovanissimi e gli anziani rispetto alla popolazione attiva - 15-65 anni) tra i più elevati in Italia». «Si tratta di percorsi di formazione che dal punto di vista lavorativo hanno una certezza pressoché totale - ha spiegato la dirigente di Veneto Lavoro, Gabriella Faoro». Per quanto riguarda i corsi formativi, sono previsti tre cicli». Informazioni dettagliate all'indirizzo mail ambito.belluno@venetolavoro.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA