I RICONOSCIMENTI

BELLUNO Oggi, al termine delle cerimonie, saranno concesse benemerenze, encomi ed elogi di servizio. «Stiamo vivendo un momento difficile in cui risulta ancor più importante fa notare il comandfante Loris Munaro - riflettere tutti assieme sui valori che contraddistinguono l'impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel rispetto rigoroso del protocollo sanitario. A tutti noi un augurio di buon cammino e un arrivederci, detto con la testa, il cuore, la pancia delle buone emozioni e con la volontà di conservare gelosamente il patrimonio di amicizie e di esperienze di cui oggi mi trovo arricchito».

Riceveranno il Diploma di lodevole servizio Maurizio Tison, Carlo De Bacco, Nicoletta Sebben, Pierluigi Lazzaretti. Un encomio per un arresto in flagranza di reato di incendio boschivo doloso (nel 2003) di un soggetto con precedenti penali a Antonio Gozzo, un elegio per il sisma dell'Emilia Romagna del maggio 2012 ad Antonio Gozzo. Un elogio a Michele Buiatti perché nel novembre 205 ha svolto un'attività investigativa antibracconaggio con il rinvenimento di un'arma di fabbricazione artigianale, un elogio a Luciano Fontana per il terremoto dell'Emilia Romagna del 2012, un elogio uguale per Christian Neunhauserer. Molte le croci per i 14 anni di anzianità di servizio. Ecco l'elenco: Andrea Brancher, Michele Comis, Andrea De Benedet, Gianluca De Candido, Leandro De Lazzer, Valter Favero, Mattia Fundone, Alan Gallonetto, Roberto Magrin, Andrea Marcon, Mauro Martino Andrea Palla, Sandro Pocchiesa Vecchiuto, Andrea Sacchet, Sandro Salvador, Efrem Giovanni Soppera e a Matteo Venturini.

Fe.Fa.

