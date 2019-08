Omaggio al monumento: «Inopportuno, luogo devastato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FALCADE«Buon giorno, mi chiamo Enrico Franceschin di Badoere in provincia di Treviso. Sono un turista che da un po' di tempo scelgo come località per trascorrere le mie vacanze Falcade. Giorni fa ho assistito casualmente ad una cerimonia svolta a ricordo dei tragici fatti della strage nazista in valle del Biois. Una cerimonia giusta per non dimenticare e allo stesso tempo inviare alle future generazioni un messaggio profondo affinché episodi simili non debbano più accadere. Lungi da me quindi voler sollevare critiche che in questa...