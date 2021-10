Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RISCOPERTABELLUNO A Belluno è scoppiata la voglia di agorà? Sembra di sì, quasi una piacevole epidemia - scusate il termine - che testimonia come non se ne possa più di piazze virtuali dove incontrarsi non porta granché di buono alla comunità. Forse la ricerca di nuove agorà è la risposta all'isolamento imposto dalla pandemia. Ed ecco sorgere dapprima piazza Giovan Battista Pellegrini nel cortile di palazzo Bembo, poi in un...