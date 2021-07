Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VISITABELLUNO L'antico sito di Cor che si trova nel territorio dell'antica pieve di Castion, vicino ai villaggi di Castoi e di Visome, e sede della proposta Fai un giro in Villa promosso per domenica scorsa dal locale Gruppo Giovani del Fai, è stato una sorpresa per molti. Sia per i bellunesi sia per i molti arrivati da fuori provincia per esempio da Bassano, Marghera e persino da Verona per l'occasione. Sorprese anche le persone della...