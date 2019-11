Oltre 2 milioni per risistemare gli edifici della Provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CANTIERIBELLUNO Ripristino dei tetti e delle coperture degli edifici scolastici, e non solo. Sono stati consegnati in questi giorni i lavori per gli interventi di ricostruzione post-Vaia che interessano le strutture della Provincia di Belluno che dopo il 29 ottobre 2018 hanno dovuto fare una conta dei danni piuttosto cospicua. La somma degli interventi arriva suopera i 2 milioni di euro (2.096.167: 1.242.047 per gli edifici scolastici, 628.611 per gli altri fabbricati), per un totale di 23 cantieri che riguardano in particolar modo...