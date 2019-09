Oltre 1800 euro a Gocce di Sole grazie ai proverbi sporcaccioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVABELLUNO Volgari, sì, ma dal cuore buono. Gli autori della divertente raccolta Detti proibiti di Belluno devolvono tutto il ricavato della vendita dei volumi alla onlus Gocce di Sole. 1805 euro in tutto, che andranno a ricostruire un pezzetto di Lambioi. Soldi spesi dai bellunesi che in qualche modo torneranno ai bellunesi, tanto attaccati al loro parco lungo la riva destra del Piave, letteralmente spazzato via dall'inondazione del 29 ottobre 2018. Ieri pomeriggio con una cerimonia informale, davanti ad un calice di vino e con...