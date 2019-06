Oltre 10mila ultraottantenni soli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEBELLUNO Allarme anziani: «Due su tre vivono in solitudine». Lo rileva una statistica dello Spi Cgil. Il sindacato pensionati di Belluno lancia l'sos. Una campagna di sensibilizzazione, verrebbe da dire. Come quelle che ogni estate vengono proposte contro l'abbandono degli animali domestici. Solo che in questo caso, non si tratta di animali, ma di persone. Con una loro storia e un loro vissuto. Persone che vengono completamente dimenticate. Un dramma sociale, con tutte le aggravanti del caso, visto che la morfologia della provincia...