«Olimpiadi con referendum»

CORTINAUna scelta complessa e impegnativa come l'organizzazione delle Olimpiadi invernali deve essere condivisa con i cittadini: per questo a Cortina si pensa alla richiesta di un referendum. «Lo abbiamo fatto per i Mondiali di sci alpino 2021, tanto più lo ritengo necessario per le Olimpiadi», dichiara Roberta de Zanna, che fu in primo piano nell'organizzazione del referendum consultivo del 12 aprile 2015. Andarono alle urne 2.218 cittadini, il 44% dei 5.033 aventi diritto: i favorevoli ai Mondiali di sci alpino furono 1.308, pari al...