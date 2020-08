L'APPUNTAMENTO

BELLUNO Oggi il presidente dell'Alpe del Nevegàl e il direttore della Srl, rispettivamente Maurizio Curti e Piero Casagrande daranno la versione dei fatti della società in merito alla mancata apertura delle seggiovia Col dei Pez durante la stagione estiva e su come vedono il futuro del Colle. L'Alpe del Nevegàl fece la sua comparsa nell'inverno 2012-13, dopo che la Nis venne fatta fallire dall'amministrazione Massaro, e ha garantito l'apertura di seggiovie e skilift ogni inverno e ogni estate fino allo scorso febbraio, quando il Covid-19 ha fermato ogni impianti di risalita. Da quel momento, anzi già dallo scorso ottobre, l'intenzione dell'assemblea dei soci è stato chiaro: «L'attività dell'Alpe si chiude con quest'inverno». Ecco che il Comune di Belluno, che in un primo momento pensava di costituire una New.co mista pubblico -privato, ha poi acconsentito all'idea proposta a settembre dall'assessore regionale al Turismo Federico Caner di acquisire gli impianti per poi darli in gestione ad una società, tramite gara. Solo in questo modo, infatti, la Regione avrebbe avuto possibilità di erogare finanziamenti al Comune, in quanto ente pubblico. E una realtà pronta alla gestione del comprensorio ha sempre dimostrato interesse alla vicenda, si tratta di Unifarco, l'azienda farmaceutica di Santa Giustina, che tra le varie mission ha anche quella di prendersi cura del territorio in cui è insediata, quindi la Valbelluna. Nel frattempo il Comune di Belluno ha avuto le sue difficoltà nel garantire l'apertura estiva della seggiovia sulla pista Coca, tanto che a metà luglio il sindaco Jacopo Massaro ha proposto che la stessa venisse gestita, per due mesi, dalla Bellunum, in quanto titolare di un impianto a fune, ovvero la scala mobile di Lambioi. La realizzazione di questa ipotesi, tuttavia, non si è dimostrata praticabile e nell'ultimo Consiglio lo stesso sindaco ha riferito che la strada non era più praticabile, poiché non sarebbe pervenuta la documentazione richiesta all'Alpe. Oggi Curti e Casagrande daranno la versione dei fatti dell'Alpe e dei suoi 22 soci.

