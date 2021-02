IL LUTTO

BELLUNO Si terranno questa mattina alle 10.30, nella chiesa di Santo Stefano, i funerali di Giuseppe Da Rold. Scoramento e incredulità. E un telefono che squilla in continuazione, di soci e amici, che porgono il cordoglio. Nella sede dell'Appia il lutto per la morte del direttore Giuseppe Da Rold lascia ancora basiti i 30 dipendenti e il vicedirettore, Cristian Sacchet. Da Rold, 62 anni, era uno sportivo: escursionista, sub, ex rugbista, sciatore e sci alpinista. «Era legato al Nevegal, come tutti i bellunesi, per lui un giardino ricorda Sacchet che, da juventino, non potrà più beccarsi con il direttore, interista - Nulla faceva presagire il lutto. Mi mancherà, era il mio mentore, da 30 anni in Appia, fondatore della Società dei Servizi, era attaccatissimo alla famiglia», afferma Sacchet. «Professionista puntiglioso, un metronomo, pronto nella tutela, anche legale, degli iscritti, un direttore equilibrato capace nel tessere rapporti pure con altre associazioni di categoria», sintetizzano Massimo Sposato e Luca Zanfron, rispettivamente presidente e vicepresidente di Appia. A trovarlo, mercoledì, sulla sua sedia davanti alla scrivania era stata la segretaria di direzione, Mariagrazia Capraro: «Era mia abitudine entrare per un saluto pochi minuti prima delle 12.30. Era seduto, non sofferente nel volto sono le sue parole - ma ho capito che bisognava chiamare subito il 118 e anche un collega che fa parte della Croce Rossa». Giuseppe Da Rold lascia la moglie Alice e il figlio Giacomo. A piangerlo anche il mondo del rugby, in particolare i club di Belluno e Alpago. Unite al lutto anche le altre associazioni di categoria che in Da Rold hanno sempre trovato un interlocutore serio e preparato con cui confrontarsi.

