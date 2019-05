Oggi in 197mila alle urne: si vota per le europee e per 32 comuni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELECTION DAYBELLUNO Dalle 7 di questa mattina urne aperte in provincia. Al voto sono chiamati 197mila 600 bellunesi, di questi 94mila 700 riceveranno anche la scheda per il rinnovo del consiglio comunale. Si vota, infatti, anche per eleggere 32 sindaci. È prevista una sola giornata di voto, fino alle 23. Dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni per scrutinare le schede delle elezioni europee. Bisognerà attendere le 14 di lunedì, invece, per scoprire i risultati dei Comuni e per conoscere i volti dei nuovi sindaci e di quelli...