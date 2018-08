Oggi come un tempo: pellegrini sulla via di Sant'Augusta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPERIENZABELLUNO Oggi come un tempo: da Belluno a Vittorio Veneto, i pellegrini continuano a seguire la via di Sant'Augusta. È successo anche quest'anno. I fedeli sono partiti mercoledì 22 all'alba, hanno percorso oltre trenta chilometri per arrivare, nel pomeriggio, al santuario. Hanno risalito il Col Visentin e sono scesi, hanno pranzato con il parroco di Castion, don Marco e sono tornati in auto grazie alla collaborazione con Gs Castionese. Era la terza edizione, l'esperienza è dura e il percorso, per le sue impervie salite e la sua...