Ocean Market cinese: maxi-incassi, senza tasse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO Un giro di affari da un milione e mezzo di euro, ma non avrebbero mai presentato la dichiarazione dei redditi, pagato le tasse o versato l'Iva su quei soldi. Non potevano non finire a processo i titolari cinesi del negozio-bazar etnico Ocean Market srl, negozio di Via Tiziano Vecellio, civico 105. Nei guai non solo i due soci della srl, ma anche il liquidatore, che però si è reso irreperibile. La vicenda ricostruita dalla Procura si riferisce all'annualità di reddito 2014 del punto vendita bellunese che faceva affari...