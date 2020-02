LA SFIDA

BELLUNO Corsi per affrontare i mercati internazionali: formazione imprese e territori fanno rete. Nel mare agitato dell'economia globale - spiegano in una nota da Confindustria - , tra effetto coronavirus, dazi e Brexit, Reviviscar offre una bussola ai naviganti dell'occhialeria. Dopo le tappe di Feltre arriva in Cadore il corso di formazione dedicato ai nuovi scenari internazionali, accordi commerciali e mercati, dedicato ai dipendenti del comparto eyewear.

LA FORMAZIONE

«La formazione continua è uno dei pochi strumenti che abbiamo per continuare a competere», afferma la presidente di Sipao Lara Franzoia. «Per questo stiamo portando avanti percorsi di qualità rivolti all'internazionalizzazione delle nostre imprese». Il corso, della durata di 16 ore, oltre a ripercorrere il contesto normativo internazionale, sarà arricchito dai nuovi aggiornamenti 2020 in tema Incoterms, Iva e dogane. Infine, una parte sarà dedicata al marketing internazionale e all'e-commerce. Il percorso di Feltre, nella sede di Palazzo Bianco, è terminato a inizio febbraio, mentre quello di Pieve di Cadore inizierà l'11 marzo nella sede di Via degli Alpini 39. «Abbiamo deciso di portare i corsi sui singoli territori, avvicinandoli anche fisicamente alle imprese. Cadore e Feltrino sono aree emblematiche per l'occhialeria e meritano tutta l'attenzione possibile», sottolinea Franzoia. «Il primo corso su Feltre è stato chiuso con un'ottima partecipazione, adesso ci spostiamo in Cadore con l'obiettivo di coinvolgere quante più aziende possibile».

IL MERCATO ESTERO

Per il comparto dell'eyewear, Reviviscar punta molto sulle tematiche dell'internazionalizzazione e non potrebbe essere altrimenti. «L'Italia è il primo produttore mondiale di occhialeria con un fatturato che si aggira sui 4 miliardi di euro. Il 90% di questa cifra arriva dalle esportazioni», sottolinea Franzoia. «Questo ci dice che le dinamiche mondiali e le norme che regolano la circolazione delle merci sono tematiche che i dipendenti dell'occhialeria non solo devono conoscere, ma in taluni casi prevedere. Questi corsi offrono gli strumenti per farlo», conclude Franzoia.

Per informazioni rivolgersi a Reviviscar all'indirizzo mail info@reviviscar.it o al numero 0437 951111.

