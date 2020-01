Occhialeria e Brexit: tutti i nuovi scenari

IL DIBATTITO

BELLUNO Come cambierà la disciplina dei dati personali con la Brexit? Quali sono gli scenari geoeconomici all'orizzonte? Quali le prospettive per l'occhialeria che vede nella Gran Bretagna uno dei suoi mercati più importanti? Sono alcune delle domande a cui risponderà il Workshop che Reviviscar organizza per il 31 gennaio in sala Caldart dalle 14,30 alle 17,30 all'interno del Protocollo Regione-Anfao per l'occhialeria e rivolto ai lavoratori del comparto. L'intervento infatti è realizzato con risorse del Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 20142020 di Regione del Veneto. «La Gran Bretagna è tra i principali mercati per il settore dell'occhiale spiega Lara Franzoia, presidente di Sipao- ma quello britannico è un mercato che ha subito una progressiva contrazione nei primi tre trimestri del 2019, con un -8,4% delle esportazioni italiane, rispetto al periodo gennaio-ottobre 2018. Le incertezze della Brexit si sono fatte sentire anche perché la grande maggioranza dei Paesi europei è cresciuto, segnando comunque un trend Ue complessivo positivo».

«Dobbiamo stare attenti a tutti gli aspetti, anche burocratici, che andranno a porsi una volta compiuta la Brexit -afferma Franzoia- Nessun allarme, ma l'attenzione deve rimanere altissima». «Di fronte a scenari così complessi, gli imprenditori non possono fare altro che usare l'arma della conoscenza».

Il focus del workshop sarà incentrato sui nuovi adempimenti e possibili conseguenze nei rapporti commerciali e nel trattamento di dati personali: principi per il trasferimento dei dati al di fuori della UE; decisioni di adeguatezza, clausole standard e Bcr (Binding Corporate Rules); il ruolo del Titolare e del Responsabile del trattamento; deroghe specifiche. Per informazioni e adesioni telefonare a 0437 951228 0437 951284 oppure mandare una mail a Francesca Napolitano (fnapolitano@confindustria.bl.it) o Martina Pampanin (mpampanin@confindustria.bl.it).

