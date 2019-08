Occhialeria 4.0: al via due nuovi corsi per gli inoccupati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal Cadore al Basso Feltrino le aziende dell'occhiale sono alla ricerca di figure tecniche e specializzate da inserire nei propri organici. Ed è per questo che Reviviscar, nell'ambito del Protocollo Regione-Anfao per l'occhialeria, ha messo in piedi due corsi in partenza nel mese di settembre e rivolti a disoccupati e inoccupati di tutte le età. Il primo è il corso di addetto all'Ufficio Acquisti nell'Occhialeria, il secondo, invece, riguarda la figura dell'assistente aziendale 4.0. Entrambi hanno una durata di 520 ore, 200 in aula, 320 in...