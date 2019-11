Nuovo rifugio InAlto sul Col Margherita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FALCADEUn nuovissimo rifugio sulla vetta di Col Margherita. È prevista per i giorni centrali di dicembre l'apertura della moderna struttura che arricchirà l'offerta turistica del Dolomiti Superski e in particolare della ski area Falcade/San Pellegrino. I lavori stanno proseguendo come da programma e già prima delle festività di Natale gli sciatori avranno a disposizione un nuovo punto di ristoro in uno dei luoghi più panoramici del comprensorio.IL NOMEIl rifugio si chiamerà InAlto ed è collocato accanto all'arrivo della funivia che sale...