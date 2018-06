Nuovo piano delle potature: «Puntiamo alla sicurezza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOBELLUNO Nuovo esame per le piante dei due grandi viali della città. Prima dei grandi temporali estivi e delle bombe d'acqua che caratterizzano la stagione calda, il Comune ha pensato ad un nuovo chek up per le sue alberature. Una verifica puntuale di tutte le piante di via Vittorio Veneto e di via Tiziano Vecellio, per capire il loro stato di salute e la loro resistenza davanti alle sferzate del vento e alla pioggia. «È un'operazione che facciamo ogni anno da quando, due estati fa, un mega acquazzone con forte vento fece...