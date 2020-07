IL PREMIO

BELLUNO A Federico Borci e Federico De Bona della 5. Informatica A del Segato, giungono ora anche i complimenti della preside per il premio ricevuto per la realizzazione del logo del Fondo Welfare, ideato insieme alla studentessa Nicole Soppelsa del Calvi. Soddisfatta, dunque, la dirigente del Segato, Ilaria Chiarusi: «Desidero complimentarmi con gli studenti, diplomatisi la scorsa settimana con risultati brillanti, per il lavoro straordinario che hanno fatto sotto la guida del professor Carlo Brancale. Un premio che mi fa particolarmente piacere, visto che il nostro Istituto prosegue la preside -, oltre a offrire una preparazione tecnica di alto livello, forte di più di un secolo di storia, è profondamente radicato nel territorio. Qui si inserisce la partecipazione al concorso indetto dal Fondo Welfare e identità territoriale, che mira ad arginare lo spopolamento delle zone montane e a sostenere le famiglie in difficoltà per il post Vaia». La dirigente Chiarusi ringrazia inoltre la commissione, composta dal presidente della Provincia Roberto Padrin, da Francesca De Biasi e dal direttore di Dmo Giuliano Vantaggi: «La nostra scuola non mira solo a preparare tecnici, ma anche cittadini responsabili».

