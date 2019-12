NUOVO LABORATORIO

BELLUNO L'allestimento dell'unità Farmaci antiblastici della farmacia, diretta da Marina Coppola, ha portato importanti risultati sia in termini di qualità e sicurezza dei farmaci preparati in loco sia in termini di risparmio. Da qualche mese vengono allestiti, oltre agli antiblastici, anche i farmaci biotecnologici per la cura di patologie gastroenterologi che, reumatologiche e neurologiche.

Grazie anche a un'importante donazione che ha permesso la creazione del laboratorio, è stata avviata l'Unità farmaci antiblastici (Ufa) finalizzata anche al miglioramento del percorso di cura del paziente oncologico. Oltre a un significativo risparmio sui costi. Nel corso del 2019, gli allestimenti sono stati 20.800 di galenica oncologica. I pazienti dell'oncologia di Belluno che li hanno utilizzati sono stati 467 e 324 a Feltre. Implementato anche un sistema di collaborazione tra Medicina nucleare e Farmacia ospedaliera che prevede anche l'inserimento dell'attività di radiofarmacia nella programmazione routinaria della farmacia ospedaliera. Inoltre è stata operata l'informatizzazione dei processi di prescrizione, validazione, allestimento e somministrazione del radio farmaco. Estesa la preparazione centralizzata in Ufa anche dei farmaci biologici/biosimilari in uso per la cura di patologie gastroenterologi che, neurologiche e reumatologiche.

Centralizzazione della somministrazione delle cure e tracciabilità delle prestazioni sono i binari entro i quali si muove la presa in carico del paziente gastroenterologico, neurologico, medicina specialistica.

