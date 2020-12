L'EDILIZIA

BELLUNO Nel 2020, lavori nelle scuole per oltre mezzo milione di euro. Si chiude con 577.242 euro di investimenti nelle strutture scolastiche comunali, l'anno. Per il 2021 la liste delle cose da fare, poi, ha già due voci importanti che parlano di almeno 360 mila euro solo per il miglioramento sismico di due edifici. Sono i numeri snocciolati dall'assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Biagio Giannone, dopo la richiesta presentata in sede di commissione dal consigliere di opposizione Raffaele Addamiano, per conoscere i lavori portati a termine e avviati nell'ultimo periodo negli asili, nelle elementari e nelle medie del capoluogo. Fatto il punto con gli uffici, Giannone ha un quadro chiaro della situazione: di quanto di più importante è stato fatto in passato, di quanto realizzato quest'anno e dei prossimi cantieri da avviare nel 2021. Il suo commento complessivo è di piena soddisfazione.

«Addamiano voleva capire lo stato delle nostre scuole dopo il crollo di una parte del tetto delle ex elementari di Tisoi spiega -. Dai dati è evidente la particolare attenzione riservata da questa amministrazione alla scuola, prima di me dall'assessore Valentina Tomasi. Ci teniamo molto alla sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi». Ad affiancare Giannone e gli uffici è stata, in questi mesi, la consigliera con delega alle scuole Nadia Sala, che si è occupata di confrontarsi con i dirigenti per capire le necessità di ogni struttura. Ne è uscito un mosaico variegato fatto di pavimentazioni rinnovate, di efficientamento energetico, di bagni nuovi di zecca e tanto altro. Per complessivi, 577.242 euro. L'opera più importante di quest'anno, in termini di spesa, è stato l'efficientamento energetico alla primaria Brustolon di Badilet (investiti 129.653 euro). A seguire gli 84.087 euro per gli adeguamenti degli spazi alle normative anti Covid che, divisi in più lotti, complessivamente ammontano a 126.158 euro con sanificazione di aule e adeguamenti di spazi esterni come i giardini e i cortili. Alle elementare di Chiesurazza bagni nuovi per 57.770 euro e lampade rinnovate per 10mila euro, per fare qualche esempio. Nell'agenda 2021, si prevede il miglioramento sismico del nido di Cavarzano, per esempio, si prevedono lavori finanziati per 217 mila euro e per 145 mila alle elementari di Cavarzano. Mentre sono in corso di progettazione opere ancora più ambiziose, per le quali Palazzo Rosso punta a tenere pronti nel cassetto i progetti definitivi in attesa di ottenere finanziamenti. È per esempio in corso la progettazione definitiva dell'intervento di restauro per il miglioramento sismico della elementare Valeriano di Castion, i cui lavori ammonterebbero ad una cifra stimata per 817.541 euro.

Alessia Trentin

