SERRANDA ALZATA

Altro che Cavoli nostri. L'apertura di una nuova bottega in centro città è affare di tutti. Ha festeggiato ieri una settimana di attività il nuovo fruttivendolo di via Tasso, Cavoli nostri appunto, nato da un atto di coraggio di una giovane famiglia albanese.

Lei è Alba, quarantanni, lui è Ilir 43enne dipendente della ditta Prealpina da 15 anni. Hanno due figlie, Samanta e Alessia, e vivono in Italia da 18 anni. Ieri dietro il bancone del piccolo negozio erano davvero indaffarati a pesare mandarini, tagliare ananas, riempire sacchetti di patate. Il sabato mattina, si sa, il centro storico del capoluogo pullula di vita e tanti bellunesi nel vedere un nuovo negozio aperto sono entrati di buon grado. Ilir affiancherà la moglie nell'avvio dell'attività, ma poi sarà lei da sola a gestirla perché lui riprenderà il suo lavoro alla Prealpina. Alba, da parte sua, è piena di entusiasmo. La bella accoglienza avuta dai cittadini le fa ben sperare sulla riuscita del suo progetto. «E' vero ammette -, i tempi non sono facili e sono tanti i negozi che chiudono, ma noi vogliamo provarci perché finché non ci si butta non si può sapere come andrà. L'affitto non è alto e l'investimento iniziale è stato contenuto, da qui partiamo sperando che vada tutto bene e che le spese di gestione si rivelino sostenibili». La bottega si trova proprio di fronte ad un'agenzia di viaggi, dove molti anni fa c'era un fruttivendolo storico. Inoltre, proprio a fianco dell'agenzia il bar ha cambiato gestione da lunedì. Ora al suo interno si trovano Giuliana e Romana, le due intraprendenti proprietarie dell'Insolita Storia; con loro la via promette di animarsi nella bella stagione, perché proporranno iniziative, serate musicali e rassegne nella terrazza esterna del locale e questo non potrà che giovare a tutte le attività intorno. In centro storico ci sono già altri due negozi di frutta e verdura, a pochi metri da quello di Alba e Ilir.

Ma i due coniugi non sono spaventati dalla concorrenza, alla quale dimostrano di non prestare molta attenzione. «C'è posto per tutti e la terra è di tutti commenta Alba noi, come tutti gli altri, faremo del nostro meglio proponendo prodotti di prima qualità, bellunesi ma non solo naturalmente». Oltre a frutta e ortaggi, infatti, sugli scaffali si trovano legumi locali come il famoso fagiolo di Lamon, uova e frutta secca. L'entusiasmo dei due per la nuova avventura è evidente anche negli orari di apertura, pensati per andare incontro alle esigenze di chi lavora e dei dipendenti dei negozi. Al mattino, infatti, la serranda verrà alzata alle 8.30 e la sera verrà abbassata dopo le 19.30. La pausa pranzo sarà alle 13.30 e il giorno di chiusura la domenica.

Alessia Trentin

