Nuovo depuratore per i liquami

Approvato ieri dalla giunta di Palazzo Rosso il progetto definitivo dell'impianto di trattamento del percolato della discarica di Cordele. Una sorta di depuratore che farà risparmiare circa 300 mila euro all'anno alle casse del Comune. Una decisione che aveva preso la stessa giunta il 9 settembre scorso, quando aveva scelto di «procedere alla costruzione di un depuratore del percolato della discarica, con finanziamento dell'opera a proprio carico» con la sua realizzazione «demandata alla società Bellunum», si legge nella delibera approvata ieri pomeriggio. Il percolato viene prodotto dalla discarica stessa e, per legge, è considerato un rifiuto speciale. Il progetto definitivo è datata nel luglio del 2017, a firma dell'ingegner Simone Venturi di Verona. Gli elaborati integrativi, richiesti dalla provincia di Belluno sono dell'aprile 2018. Il quadro economico stimato riporta la cifra di 935 mila euro, suddivisi in 72 mila euro di opere civili, 445 mila opere elettromeccaniche, 97 mila opere elettriche, a queste si aggiungono oneri della sicurezza per 36 mila euro, 283 mila euro sono a disposizione della stazione appaltante per spese tecniche, collaudi e via discorrendo. La gestione del percolato, attualmente costa una cifra simile a 300 mila euro all'anno, con quest'impianto quindi si risparmierebbero questi denari e, in tre anni, verrebbe ripagato. Se ne parla ormai da diversi anni della costruzione dell'impianto. Ora che c'è l'approvazione in giunta, si attende la gara d'appalto. (Fe.Fa.)

