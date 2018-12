Nuovo corso targato Apaca Al via lezioni per dog sitter

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ANIMALIBELLUNO A lezione per diventare dog sitter. Ancora pochi giorni per potersi iscrivere al Corso per Dog Sitter professionale organizzato dall'associazione bellunese Apaca. Scade infatti il 22 dicembre il termine per presentare le domande di partecipazione. «Siamo partiti dicono in Apaca - dalla considerazione che moltissimi proprietari che cercano una sistemazione per i loro cani quando devono lasciarli per qualche ragione non trovano spesso persone che possano occuparsi con professionalità del loro animale. In provincia sono,...