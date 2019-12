Nuovo Bailey: spazio alle idee

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MMMBELLUNO C'è la proroga fino al 2024, ma il Comune di Belluno si prende avanti. Per il ponte sul Piave che sostituirà il bailey l'amministrazione Massaro chiama a raccolta i progettisti di tutta Italia. Sarà attraverso un concorso di idee e, poi, con la consultazione della popolazione, che Palazzo Rosso deciderà come sarà il nuovo attraversamento. L'organizzazione del tutto è stata affidata alla Fondazione Architetti di Belluno. La nostra idea spiega il sindaco Jacopo Massaro è quella di individuare il miglior progetto possibile per...