Nuovo attacco: questa volta il lupo sbrana l'asinello albino

LA PREDAZIONEBELLUNO A Manuel Battiston di Trichiana non sono rimasti più asini. L'ultimo, un esemplare albino di nome Erminio, è stato ucciso dai lupi nella notte tra domenica e lunedì, o forse all'alba di lunedì. Non lo sa con precisione, il proprietario, che ne ha ritrovato il corpo riverso a terra e per metà sbranato solo ieri sera. La bestiola, quattro anni, stava in un recinto a venti metri da casa della famiglia Battiston; il prato era delimitato con quattro fili elettrificati, di quelli indicati contro i lupi. Ma tante attenzioni...