Nuovi vertici al Bard: «Obiettivo autonomia ed elezioni regionali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MOVIMENTOBELLUNO Cambia il presidente, non l'obiettivo finale. Il Bard sarà guidato da Andrea Bona, nei prossimi anni, ma continuerà a guardare all'autonomia come lo strumento fondamentale per governare la montagna bellunese. Lo conferma lo stesso neo presidente, votato dall'ultimo direttivo, recentemente rinnovato. Bona è tra i fondatori del movimento e fino a oggi aveva ricoperto il ruolo di vice. Alla vicepresidenza ci sarà lo zoldano Roberto Brustolon. «È per me un onore e un grande impegno ricoprire la presidenza del movimento, e...