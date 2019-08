Nuovi presidi in arrivo, ma non per tutti: scuole a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEBELLUNO Duecentosessantaquattro nuovi Dirigenti Scolastici per duecentosessantaquattro sedi da coprire. Diciassette quelle in provincia di Belluno. Bandito ancora due anni or sono, ora si avvia davvero alla conclusione il concorso per Dirigenti Scolatici che ha visto superare tutte le prove anche otto insegnanti bellunesi. Ma non tutti entreranno in ruolo già da quest'anno, cioè dal 1° settembre 2019. E non tutte le scuole bellunesi saranno coperte. Con un mistero che riguarda il Follador di Agordo. IL CONCORSOBandito nel novembre...