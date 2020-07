L'ANNUNCIO

FONZASO Un contagio in casa di riposo a Fonzaso costringe l'Usl ad un nuovo giro di tamponi. Ad essere controllati saranno i trentatré ospiti della struttura e i sessantaquattro colleghi dell'operatrice socio sanitaria. La donna, asintomatica, è stata individuata attraverso i controlli di routine a cui vengono sottoposti gli operatori. Il tempestivo intervento permette di limitare il tampone a una parte degli ospiti grazie ai provvedimenti di separazione assistenziale per piani. Subito attivata anche la quarantena per 6 contatti familiari. A risultare positivo anche un anziano turista di rientro nel territorio. L'uomo è stato riscontrato positivo in fase pre-ricovero ospedaliero per una frattura ossea. Il Dipartimento di Prevenzione ha provveduto ad attivare la quarantena per un totale di 16 contatti afferenti al contesto locale e per 6 contatti afferenti al contesto familiare nella zona di residenza, mediante informativa all'Asl di competenza. Le consuete procedure hanno portato, inoltre, all'isolamento domiciliare, con programmazione del tampone per 7 soggetti con sintomatologia simil covid, e per 7 soggetti rientrati dall'estero. Due persone residenti a Roma in villeggiatura in Cadore sono state sottoposte, ieri mattina, a tampone in quanto passeggere di un volo aereo con positività emergente, su indicazione del Ministero della Salute. Oltre a quanto sopra, si segnala la dimissione ospedaliera delle 3 persone di nazionalità kossovara, l'anziana giunta dal Kossovo e due suoi familiari residenti nel bellunese, asintomatici ma con positività residua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA