Nuovi piloti per l'aeroclub cittadino i brevetti e le abilitazioni raggiunte

NEI CIELIBELLUNO Nuovi piloti per l'aeroporto di Belluno. Ezio De Leo e Luca Scapolan, entrambi da Santa Giustina bellunese, assieme alla trevigiana Bianca Celot, sono stati di recente brevettati con il PPL per il volo a motore di aeromobile. Sono stati esaminati in volo da un ispettore ministeriale, Leonardo Rotundi, arrivato espressamente da Roma, il quale si è compiaciuto per il risultato raggiunto dagli allievi e si è complimentato col sodalizio cittadino. La licenza di pilota privato, appunto PPL, viene a porsi in mezzo tra l'attestato...