NUOVI MESTIERI

BELLUNO Anche i restauratori, ora, sono rappresentati da Confartigianato Imprese Belluno. L'associazione di categoria istituisce infatti un nuovo mestiere, Restauro ed elegge a suo presidente il feltrino Massimo Riva. La famiglia degli artigiani, insomma, si allarga e apre un nuovo gruppo per affrontare uniti le prossime sfide future. Al nuovo sodalizio potranno fare riferimento d'ora in avanti tutte le aziende che si occupano di interventi su beni tutelati, abilitate a effettuare simili interventi perché in possesso di determinati requisiti e certificazioni. A eleggere il primo presidente della storia della categoria Restauro in provincia è stata l'assemblea riunitasi alla presenza del vicepresidente di Confartigianato Gino D'Incà.

IL PRESIDENTE

Il voto è andato a Massimo Riva, socio della ditta Riva Marco e C snc specializzata nei restauri architettonici di chiese e di edifici vincolati. Riva è imprenditore artigiano dal 1992 e socio della ditta con il padre Marco, che ha fondato l'azienda una cinquantina di anni fa. Oggi l'impresa di famiglia conta 8 addetti, il neo presidente vi è entrato dopo aver conseguito il diploma di geometra. Seguendo corsi professionalizzanti per il settore del restauro e con l'esperienza sul campo è iscritto all'apposito Elenco dei restauratori dei beni culturali abilitati all'esercizio della professione. Ho accettato con entusiasmo la proposta dell'incarico le sue parole -, perché il nostro settore deve affrontare sfide importanti, a cominciare dalla tutela delle aziende per passare alle scuole di formazione e alla possibilità di accedere ad appalti. E' il momento di fare squadra, pur valorizzando la propria azienda, perché non basta pensare al lavoro entro i confini della nostra provincia, occorre crescere e irrobustirci per affrontare un mercato che in Italia è importante per numeri, per edifici e opere da manutentare.

IL SETTORE

-In provincia sono 20 le aziende artigiane specializzate nel restauro, su 706 complessive presenti in Veneto stando ai dati Unioncamere al 30 giugno 2019. Numeri contenuti che testimoniano il ruolo di nicchia di queste attività dedicate al recupero conservativo di opere d'arte in pietra, in legno, affreschi sottoposte a vincolo e quindi sotto l'egida della Soprintendenza alle Belle Arti e agli stringenti requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Il neo presidente Riva pensa anche alle opportunità che il comparto potrebbe offrire ai giovani, ed è a loro infatti che ha rivolto un ulteriore messaggio al momento del suo insediamento ritenendo utile - ha detto - avvicinare per tempo i ragazzi bellunesi per far loro scoprire questa professione. Sono stati anche molti altri gli spunti di lavoro usciti dall'assemblea, tra cui il valore del restauratore legato alla conoscenza del territorio e la necessità di interazione di questo mestiere con altre categorie, ad esempio quella degli impiantisti, in occasione di interventi massivi di restauro.

A.Tr.

