Nuovi iscritti alle prime classi: un'emorragia che preoccupa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DATOBELLUNO Il male è comune. Ma nessuno gioisce. La scuola veneta, e con essa tutta la scuola italiana, segna una forte contrazione nel numero di iscritti per il prossimo anno. E Belluno, come tutte le altre province fatta eccezione per quella di Rovigo, conosce a sua volta una importante contrazione numerica. I dati sono quelli ufficiali, forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale (Usr) del Veneto. Alcune precisazioni: sono numeri che riguardano le iscrizioni alle classi prime di tutti gli ordini di scuola, fatta eccezione per la scuola...