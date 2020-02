NUOVI INQUILINI

BELLUNO Le chiavi della Sala De Luca di Borgo Prà sono in mano al Collegio dei Maestri di sci del Veneto. E il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, plaude all'operazione che riporterà a nuova vitalità un edificio a cui i bellunesi sono affezionati, sede per decenni di eventi culturali. «Il Comune ha sempre tenuto in grande considerazione l'edificio, restaurato da Francesco De Luca, per il suo legame con la città. Penso all'indotto, Borgo Prà è luogo bellissimo e sarà rivitalizzato grazie a questa ristrutturazione, visto che verranno organizzati corsi, convegni, mostre», sono parole di Massaro. Il sindaco spiega, poi, perché il Comune si sia chiamato fuori dai giochi, senza proposte di acquisto e di recupero: «Due i motivi. Le attuali normative non ci permettono di acquisire beni, se non con deroga collegabile a necessità eccezionali. Inoltre il Comune, ora come ora, non ha bisogno di nuovi immobili, già si fatica a gestire l'attuale patrimonio immobiliare». Il riferimento va a Palazzo Bembo e a Palazzo Fulcis, strutture di forte impatto a livello economico, anche come manutenzione. Il sindaco era a conoscenza del contatto tra gli eredi De Luca e il presidente del Collegio dei Maestri di sci del Veneto, Luigi Borgo: «E ho sperato che l'accordo andasse in porto. Sono contento, quindi, perché la Sala De Luca continuerà nella sua vocazione di luogo di cultura». Ora diverrà, con inaugurazione prevista a luglio, la prestigiosa sede del Collegio dei Maestri di sci del Veneto. Il fatto che i 500 mq siano di proprietà è importante: «L'acquisizione rende Belluno capoluogo dello sci in anni che, con le Olimpiadi alle porte, si preannunciano particolari per tutta la nostra terra di montagna». Una stanza dell'immobile, in quest'ottica, dovrebbe accogliere un piccolo Museo dello sci: «Ho detto al presidente Borgo di ragionare con Tonino Zampieri, che di sci ne ha già raccolti moltissimi». Va ricordato che Francesco De Luca aveva imparato l'arte della falegameria proprio nell'opificio in riva al torrente Ardo, trasformando l'edificio, con piglio da mecenate, un riferimento per la cultura.

Daniela De Donà

