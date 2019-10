Nuovi infermieri, ma è tutto in ordine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non pende nessun ricorso e controricorso, sulle 20 assunzioni di infermieri deliberata ieri dall'Usl 1 Dolomiti. Il gruppo verrà assunto a tempo indeterminato: 16 entreranno in azienda in sostituzione di dipendenti del profilo cessati dal servizio, 2 extra turn over, necessari per poter garantire adeguatamente, presso la direzione medica dell'ospedale di Feltre, le attività di prevenzione e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, la gestione de rischio clinico ed il controllo sui contratti d'appalto che interessano la struttura....